Зеленський відреагував на петицію щодо онлайн-казино і дав доручення СБУ

Президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента.

За словами Зеленського, електронна петиція №22/223008-еп із закликом обмежити роботу онлайн-казино за один день набрала необхідну кількість голосів.

Зауважимо, що станом на зараз вже є 26041 з необхідних 25000 "підписів" ініціативи.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино - онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства", - сказав президент.

Він додав, що дав доручення голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО "зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення".

Про що саме петиція

На сайті президент України 29 березня була зареєстрована петиція №22/223008-еп із закликом до глави держави обмежити роботу онлайн-казино. Лише за кілька годин вона набрала 25 тисяч необхідних голосів.

Автором ініціативи став Пало Петриченко, військовослужбовець 59 бригади ЗСУ. Він просить президента внести до парламенту невідкладний законопроєкт, який передбачатиме на час дії воєнного стану: