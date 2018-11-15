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Проблемный "ВТБ Банк" повысил комиссию на снятие наличных

Новости » Финансы    15.11.2018 - 11:23
Проблемный "ВТБ Банк" повысил комиссию на снятие наличных

Российский банк готов выдавать украинцам их деньги за комиссию в 10-25%

АО "ВТБ Банк" (дочерний банк российского государственного банка ВТБ) поднял комиссию на снятие наличных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новые тарифы банка.

В частности, с 14 ноября для физических лиц действует комиссия на снятие до 10 тыс. грн в размере 10%, свыше 10 тыс. грн - 25%.

Проблемный &quot;ВТБ Банк&quot; повысил комиссию на снятие наличных

Скриншот: vtb.ua

Кроме того, для снятия до 350 долларов и евро необходимо заплатить банку 10%, свыше 350 - 25%.

Проблемный &quot;ВТБ Банк&quot; повысил комиссию на снятие наличных

Скриншот: vtb.ua

Как сообщало РБК-Украина, в начале ноября АО "ВТБ Банк" ввел ограничения на снятие наличных в Украине комиссию в размере 10%.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, которые имели активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

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