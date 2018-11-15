Проблемний "ВТБ Банк" підвищив комісію на зняття готівки

Російський банк готовий видавати українцям гроші за комісію в 10-25%

АТ "ВТБ Банк" (дочірній банк російського державного банку ВТБ) підняв комісію на зняття готівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нові тарифы банку.

Зокрема, з 14 листопада для фізичних осіб діє комісія на зняття до 10 тис. грн в розмірі 10%, понад 10 тис. грн - 25%.

Скриншот: vtb.ua

Крім того, для зняття до 350 доларів і євро необхідно сплатити банку 10%, понад 350 - 25%.

Скриншот: vtb.ua

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада АТ "ВТБ Банк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні комісію в розмірі 10%.

Нагадаємо, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з заявою про забезпечення позову колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній, які мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 травня про стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно.