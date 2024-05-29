Проблемні борги. Як правильно співпрацювати з колекторами

Якщо ви зіштовхнулися з роботою колекторських компаній, то повинні знати про свої права та права колекторів.

Про що мова:

Хто має право стягувати борги

Компанії, що провадять колекторську діяльність, повинні бути включені до реєстру Національного банку.

Колектори мають право повідомляти боржнику про наявність заборгованості; а також звернутися до суду, якщо фінансова установа надала відповідні повноваження колекторській кампанії або "продала" ваш борг.

Стягувати примусово заборгованість мають законодавчі підстави тільки органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці, дотримуючись офіційних процедур за наявності відповідного рішення суду.

Що дозволено і заборонено колекторам

Колектору дозволено повідомляти боржнику про наявність заборгованості у таких формах:

проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі зі споживачем. Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години за умови, що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;

надсилати текстові, голосові та інші повідомлення лише упродовж певного часу;

надсилати поштові відправлення із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання (чи перебування) або за місцем роботи фізичної особи.

Колекторам заборонено:

шукати та використовувати дані щодо графіка роботи боржників, стану їхнього здоров’я, зустрічей, мандрівок та інформацію у соцмережах;

використовувати погрози, шантаж, вчиняти психологічний та фізичний тиск;

вводити в оману споживача щодо строку погашення та розміру боргу, вимагати компенсувати роботу колекторів та вартість заходів, спрямованих на погашення боргу;

взаємодіяти з 20.00 до 9.00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні за власної ініціативи колекторів;

користуватися сервісом автодозвону понад 30 хвилин на добу;

повідомляти третіх осіб про наявність заборгованості чи вимагати від них прийняти на себе зобов’язання щодо заборгованості, якщо інше не вказано у кредитному договорі;

шкодити репутації споживача;

зустрічатися з боржником без повідомлення та погодження цієї зустрічі;

взаємодіяти з боржником та пов’язаними особами у разі, якщо людина перебуває в лікарні, є недієздатною або обмеженою в дієздатності особою, інвалідом 1 групи або неповнолітньою особою з моменту отримання підтверджувальних документів;

взаємодіяти більше двох разів на добу, крім випадків, коли ініціатива йде від боржника.

Погрози колекторів поза законом. Не пробачайте їм – звертайтеся до НБУ або до Національної поліції України.

Якщо зіштовхнулися з незаконними діями колекторів

Якщо ви зіштовхнулися з незаконними діями колекторів, зробіть наступні кроки:

Зверніться до фінансової установи, що займається стягненням вашої заборгованості, з письмовою скаргою на дії її працівників. Якщо вашу скаргу проігнорують – зберіть доказову базу: запишіть дзвінки, зробіть скріни повідомлень. Надайте ці матеріали до Національного банку разом зі скаргою на фінансову установу. Зробити це можна за допомогою сервісу Опендатабот. Якщо вам погрожують або застосовують психологічне та фізичне насильство – зверніться в Національну поліцію України.

Якщо компанія, що провадить колекторську діяльність, не включена до реєстру Національного банку, потрібно звертатися в правоохоронні органи. Адже у такому випадку НБУ, на жаль, допомогти не зможе.

Не брали кредит і нічого не підписували – відмовтеся від взаємодії з колектором.

Трапляються випадки, коли колектори телефонують або надсилають повідомлення з приводу кредиту, який особа не брала і не виступала поручителем.

З точки зору закону, щоб припинити такі контакти, достатньо заборонити колекторській службі вас турбувати та вимагати від колекторів припинити таку взаємодію.

Дзвінки не припиняються. Що робити?

Запитати назву фінансової установи, з якої телефонують, дізнатися підставу дзвінка. Зафіксувати порушення своїх прав (зробити скріншоти екрана телефону з повідомленнями та журналу дзвінків, зробити аудіо запис телефонних розмов тощо). Написати та надіслати скаргу на адресу компанії, представники якої вас турбують. Якщо немає реакції – повідомити про порушення Національний банк України.

Дії колекторів у період воєнного стану

На час дії в Україні воєнного стану від стягнення боргів зі споживчого кредитування звільняються наступні категорії громадян:

військовослужбовці, зокрема ті, хто служить у лавах ЗСУ, Нацгвардії, Тероборони, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку та інших військових формувань;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю через поранення під час служби;

родичі загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців;

особи, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Раніше РБК-Україна писало про те, як правильно оформити реструктуризацію кредиту і чому це потрібно робити.