Проблемные долги. Как правильно сотрудничать с коллекторами

Если вы столкнулись с работой коллекторских компаний, то должны знать о своих правах и правах коллекторов.

О чем речь:

Кто имеет право взимать долги

Компании, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны быть включены в реестр Национального банка.

Коллекторы имеют право уведомлять должника о наличии задолженности; а также обратиться в суд, если финансовое учреждение предоставило соответствующие полномочия коллекторской кампании или "продало" ваш долг.

Взимать принудительно задолженность имеют законодательные основания только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители, соблюдая официальные процедуры при наличии соответствующего решения суда.

Что разрешено и запрещено коллекторам

Коллектору разрешено уведомлять должника о наличии задолженности в следующих формах:

проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи с потребителем. Проведение личных встреч возможно исключительно с 9 до 19 часов при условии, что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против проведения встречи и предварительно дало согласие на личную встречу во время телефонного разговора или отдельное письменное согласие на это. Место и время встречи подлежат обязательному предварительному согласованию;

отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения только в течение определенного времени;

отправлять почтовые отправления с пометкой "Вручить лично" по месту жительства или пребывания или по месту работы физического лица.

Коллекторам запрещено:

искать и использовать данные относительно графика работы должников, состояния их здоровья, встреч, путешествий и информации в соцсетях;

использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;

вводить в заблуждение потребителя относительно срока погашения и размера долга, требовать компенсировать работу коллекторов и стоимость мер, направленных на погашение долга;

взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;

пользоваться сервисом автодозвона более 30 минут;

сообщать третьим лицам о наличии задолженности или требовать от них принять на себя обязательства по задолженности, если иное не указано в кредитном договоре;

вредить репутации потребителя;

встречаться с должником без уведомления и согласования этой встречи;

взаимодействовать с должником и связанными лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом 1 группы или несовершеннолетним лицом с момента получения подтверждающих документов;

взаимодействовать более двух раз в сутки, кроме случаев, когда инициатива исходит от должника.

Угрозы коллекторов вне закона. Не прощайте им – обращайтесь в НБУ или в Национальную полицию Украины.

Если столкнулись с незаконными действиями коллекторов

Если вы столкнулись с незаконными действиями коллекторов, сделайте следующие шаги:

Обратитесь в финансовое учреждение, занимающееся взысканием вашей задолженности, с письменной жалобой на действия сотрудников. Если вашу жалобу проигнорируют – соберите доказательную базу: запишите звонки, сделайте скрины сообщений. Предоставьте эти материалы в Национальный банк вместе с жалобой на финансовое учреждение. Сделать это можно с помощью сервиса Опендатабот. Если вам угрожают или применяют психологическое и физическое насилие, обратитесь в Национальную полицию Украины.

Если компания, осуществляющая коллекторскую деятельность, не включена в реестр Национального банка, следует обращаться в правоохранительные органы. Ведь в таком случае НБУ, к сожалению, помочь не сможет.

Не брали кредит и ничего не подписывали – откажитесь от взаимодействия с коллектором.

Бывают случаи, когда коллекторы звонят по телефону или посылают сообщения по поводу кредита, который лицо не брало и не выступало поручителем.

С точки зрения закона, чтобы прекратить такие контакты, достаточно запретить коллекторской службе беспокоить вас и требовать от коллекторов прекратить такое взаимодействие.

Звонки не прекращаются. Что делать?

Спросить название финансового учреждения, из которого звонят, узнать основание звонка. Зафиксировать нарушение своих прав (сделать скриншоты экрана телефона с сообщениями и журнала звонков, сделать аудио запись телефонных разговоров и т.п.). Написать и отправить жалобу по адресу компании, представители которой вас беспокоят. Если нет реакции – сообщить о нарушении в Национальный банк Украины.

Действия коллекторов в период военного положения

На время действия в Украине военного положения от взыскания долгов по потребительскому кредитованию освобождаются следующие категории граждан:

военнослужащие, в том числе те, кто служит в рядах ВСУ, Нацгвардии, Теробороны, Госпогранслужбы, Госспецсвязи и других военных формирований;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью из-за ранений во время службы;

родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих;

лица, находящиеся в плену или пропавшие без вести.

Ранее РБК-Украина писало о том, как правильно оформить реструктуризацию кредита, и почему это нужно делать.