UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проблеми у відносинах НАТО та РФ залишаться навіть після закінчення війни в Україні, - генсек

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Відносини НАТО та Росії залишаться напруженими навіть у разі, якщо війна в Україні закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції з безпеки у Селені.

Він зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди, і це слід визнати.

"Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати сусідні країни і бачить у демократії та свободі загрозу. Це ставить Росію у стан постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми у наших відносинах з Росією залишаться", - заявив Столтенберг. .

Також генсек наголосив, що перемога російського диктатора у війні проти України небезпечна не лише для країни, а й для всього Північноатлантичного Альянсу.

"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Повідомлення йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш уразливими". ", - додав він.

Генсек пояснив, що підтримка України в інтересах НАТО та всієї безпечної країни Альянсу.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація не має наміру зупинятися і готується до продовження війни. Тому, за його словами, Захід має бути готовим до довготривалої підтримки України.

Також генсек зазначав, що Путін не змінив планів та цілей щодо України. Тож Росію не можна недооцінювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг