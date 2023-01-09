Проблеми у відносинах НАТО та РФ залишаться навіть після закінчення війни в Україні, - генсек

Він зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди, і це слід визнати.

"Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати сусідні країни і бачить у демократії та свободі загрозу. Це ставить Росію у стан постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми у наших відносинах з Росією залишаться", - заявив Столтенберг. .

Також генсек наголосив, що перемога російського диктатора у війні проти України небезпечна не лише для країни, а й для всього Північноатлантичного Альянсу.

"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Повідомлення йому та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть. Це зробить нас більш уразливими". ", - додав він.

Генсек пояснив, що підтримка України в інтересах НАТО та всієї безпечної країни Альянсу.