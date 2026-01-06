Росія не здатна обслуговувати свої порти в Арктиці: розвідка розкрила масштаб проблем

Росія виявилася неспроможною забезпечити належне обслуговування своїх стратегічних портів в Арктиці. Через системні економічні проблеми та дефіцит спецтехніки північний морський шлях агресора перебуває у критичному стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
За даними української розвідки, порти Арктичної зони РФ потерпають від відсутності комплектуючого обладнання для проведення днопоглиблювальних робіт та ремонту причалів. Більшість техніки була іноземного виробництва, а доступ до неї наразі заблокований через міжнародні санкції.
Кремль змушений визнати неможливість виконання планів із розбудови Арктики. Портова інфраструктура занепадає, а застарілий криголамний флот не справляється з навантаженням.
Проблеми з обслуговуванням портів напряму б'ють по логістичних планах РФ. Москва розраховувала зробити цей маршрут альтернативою Суецькому каналу, проте наразі не може гарантувати безпеку навіть для власних вантажів. Окрім технічного фактора, на ситуацію впливає відтік кваліфікованих кадрів та переорієнтація бюджетних коштів на війну проти України.
Окрему увагу розвідка приділяє спробам Москви залучити Китай до порятунку своїх арктичних проєктів. Проте Пекін не поспішає інвестувати у занедбану інфраструктуру, побоюючись вторинних санкцій та низької рентабельності.
Нагадаємо, раніше Данія також попереджала про зростання військової напруженості в Арктичному регіоні. У звітах данської розвідки зазначалося, що Росія продовжує мілітаризацію Півночі, відновлюючи старі радянські бази та розгортаючи нові системи озброєння.
Росія продовжує шукати способи обходу міжнародних санкцій для експорту арктичних енергоресурсів. Попри тиск Заходу, агресор використовує "тіньовий флот" танкерів для транспортування зрідженого газу та нафти з північних родовищ.
Водночас експерти зазначають, що логістичні витрати РФ постійно зростають через необхідність залучення посередників та відсутність доступу до сучасних західних технологій будівництва криголамів і обслуговування суден.