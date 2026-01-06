Росія не здатна обслуговувати свої порти в Арктиці: розвідка розкрила масштаб проблем

Технологічний колапс та санкції

За даними української розвідки, порти Арктичної зони РФ потерпають від відсутності комплектуючого обладнання для проведення днопоглиблювальних робіт та ремонту причалів. Більшість техніки була іноземного виробництва, а доступ до неї наразі заблокований через міжнародні санкції.

Кремль змушений визнати неможливість виконання планів із розбудови Арктики. Портова інфраструктура занепадає, а застарілий криголамний флот не справляється з навантаженням.

Провал "Північного морського шляху"

Проблеми з обслуговуванням портів напряму б'ють по логістичних планах РФ. Москва розраховувала зробити цей маршрут альтернативою Суецькому каналу, проте наразі не може гарантувати безпеку навіть для власних вантажів. Окрім технічного фактора, на ситуацію впливає відтік кваліфікованих кадрів та переорієнтація бюджетних коштів на війну проти України.

Залежність від Китаю та технологічна безпорадність

Окрему увагу розвідка приділяє спробам Москви залучити Китай до порятунку своїх арктичних проєктів. Проте Пекін не поспішає інвестувати у занедбану інфраструктуру, побоюючись вторинних санкцій та низької рентабельності.