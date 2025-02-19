Проблеми з оплатою. У метро Києва стався технічний збій

Нагадаємо, раніше в КМВА повідомили РБК-Україна, що у столиці готують нові правила для громадського транспорту під час повітряної тривоги. Наразі Київ залишається єдиним українським містом, в якому зупиняють громадський транспорт під час тривоги.

Варто додати, що попри те, що наземні станції метро у Києві не працюють під час тривоги, їх не закривають. Станції працюють як укриття.

Також раніше місцева влада Києва показала, як просувається будівництво метро на Виноградар. Роботи ведуть на кількох будівельних майданчиках одночасно.

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