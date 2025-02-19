Проблеми з оплатою. У метро Києва стався технічний збій

Збій в роботі метро Києва стався зранку 19 лютого. На "червоній" гілці підземки виникли проблеми з оплатою проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Фахівці "Київського метрополітену" працюють над усуненням несправності", - додає КМДА.

Проблеми з турнікетами фіксують на станціях від "Академмістечка" до "Вокзальної". Від станції "Університет" до станції "Лісова", на "синій" та "зеленій" лініях турнікети працюють у звичайному режимі.

"На турнікетах деяких станцій "червоної" лінії метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в КМВА повідомили РБК-Україна, що у столиці готують нові правила для громадського транспорту під час повітряної тривоги. Наразі Київ залишається єдиним українським містом, в якому зупиняють громадський транспорт під час тривоги.

Варто додати, що попри те, що наземні станції метро у Києві не працюють під час тривоги, їх не закривають. Станції працюють як укриття.

Також раніше місцева влада Києва показала, як просувається будівництво метро на Виноградар. Роботи ведуть на кількох будівельних майданчиках одночасно.

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