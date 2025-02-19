Проблемы с оплатой. В метро Киева произошел технический сбой

Сбой в работе метро Киева произошел утром 19 февраля. На "красной" ветке подземки возникли проблемы с оплатой проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Все остальные виды оплаты проезда работают в обычном режиме. Специалисты "Киевского метрополитена" работают над устранением неисправности", - добавляет КГГА.

Проблемы с турникетами фиксируют на станциях от "Академгородка" до "Вокзальной". От станции "Университет" до станции "Лесная", на "синей" и "зеленой" линиях турникеты работают в обычном режиме.

Напомним, ранее в КГВА сообщили РБК-Украина, что в столице готовят новые правила для общественного транспорта во время воздушной тревоги. Сейчас Киев остается единственным украинским городом, в котором останавливают общественный транспорт во время тревоги.

Стоит добавить, что несмотря на то, что наземные станции метро в Киеве не работают во время тревоги, их не закрывают. Станции работают как укрытие.

Также ранее местные власти Киева показали, как продвигается строительство метро на Виноградарь. Работы ведутся на нескольких строительных площадках одновременно.

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