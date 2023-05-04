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Проблемы с зарплатами и водоснабжением: глава Северодонецка о ситуации в городе

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Северодонецк, Четверг 04 мая 2023 22:42
Проблемы с зарплатами и водоснабжением: глава Северодонецка о ситуации в городе Фото: Глава Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Северодонецке (Луганская область) захватчики задерживают зарплату местным коммунальщикам. Люди живут без денег по несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Оккупанты взламывают пустые квартиры и переводят их в "резервный фонд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из обустроенных домов при проверках и так называемых ремонтах выносят все более-менее ценное. Определенное количество квартир было выбрано для проживания коллаборанты и военные РФ.

"Гастролеров в городе вдвое больше, чем постоянного населения. Зарплаты на коммунальных предприятиях оккупанты не выплачивают по несколько месяцев", - сказал Стрюк.

По его словам, в Северодонецке работает только один водозабор, который заживлен не на полную мощность.

Напомним, что в Северодонецке Луганской области оккупанты запрещают людям пользоваться мобильной связью. Тех, кто пытается связаться с родными с подконтрольной Украине территории, задерживается.

Российские оккупанты нанесли значительный ущерб жилому фонду Северодонецка (Луганская область). Теперь поврежденные многоэтажки падают целыми подъездами.

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