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Проблемы с декларацией: НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"

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Украина, Понедельник 09 января 2023 17:03
Проблемы с декларацией: НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Фото: Нардеп Маргарита Шол (facebook.comМаргарита-Шол)
Автор: Наталья Кава

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата в партии "Слуга народа" Маргариту Шол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

По данным ведомства, Шол не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве. Нардеп подозревается в декларировании ложной информации, отмечается в релизе НАБУ.

"НАБУ разыскивает народную депутатку Украины IX созыва, не указавшую в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - сказано в сообщении.

При этом на сайте "Слуги народа" указано, что Шол входит в комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике. Она также возглавляет подкомитет по развитию базовых отраслей в агропромышленном комплексе.

Маргарите Шол 35 лет, она родом из города Мариуполь. Она училась в Приазовском государственном техническом университете. На выборах президента Украины 2019 был доверенным лицом Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Национальное бюро расследований объявило в розыск бизнесмена Андрея Довбенко и сообщило о подозрении по делу о финансовых махинациях, связанных с АРМА.

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