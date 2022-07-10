Проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению, - Акар

"Одним словом, мы близки к решению. Мы являемся соседями по Черному морю и с Украиной, и с Россией. Мы установили очень теплые отношения с господином Путиным и господином Зеленским и провели очень обстоятельные переговоры", - отметил он.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не признает оккупацию Крыма и уважает территориальную целостность Украины.

"Наш президент, в частности, очень много работал, чтобы не допустить этой войны. Еще за несколько часов до ее начала он до последней минуты прилагал огромные усилия, чтобы предотвратить горячий конфликт", - подчеркнул Акар.

Он добавил, что Турция пытается добиться даже временного прекращения огня в Украине для улучшения гуманитарной ситуации.

"Теперь, в последний момент, к которому мы подошли, возникла проблема с зерном. Мы находимся в контакте с Россией, Украиной и ООН для решения. Мы близки к решению проблемы зернового коридора", - отметил Акар.