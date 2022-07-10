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Проблема "зернового коридору" у Чорному морі близька до вирішення, - Акар

Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Проблема організації так званого "зернового коридору" для вивезення української продукції Чорним морем близька до вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Туреччини Хулусі Акара для Global Haber, витяги з якого наводить турецьке Міноборони.

"Одним словом, ми близькі до рішення. Ми є сусідами по Чорному морю і з Україною, і з Росією. Ми встановили дуже теплі відносини з паном Путіним і паном Зеленським і провели дуже ґрунтовні переговори", - зазначив він.

Турецький міністр наголосив, що Анкара не визнає окупацію Криму та поважає територіальну цілісність України.

"Наш президент, зокрема, дуже багато працював, щоб не допустити цієї війни. Ще за кілька годин до її початку він до останньої хвилини докладав величезних зусиль, щоб запобігти гарячому конфлікту", - підкреслив Акар.

Він додав, що Туреччина намагається домогтися навіть тимчасового припинення вогню в Україні для покращення гуманітарної ситуації.

"Тепер, в останній момент, до якого ми підійшли, виникла проблема із зерном. Ми знаходимося в контакті з Росією, Україною та ООН для вирішення. Ми близькі до вирішення проблеми зернового коридору", - зазначив Акар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що для запуску "зернового коридору" потрібні гарантії безпеки не лише від Російської Федерації.

Українська сторона домагається відкриття проходу Чорним морем, щоб забезпечити експорт близько 20 млн тонн зернових. Сьогодні це неможливо, оскільки російський військовий флот блокує північно-західну частину моря.

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