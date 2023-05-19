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Проблема виплат "зеленим" інвесторам досі не вирішена, - експерт

Фото: проблема виплат "зеленим" інвесторам досі не вирішена (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Рівень розрахунків за зелену електроенергію в Україні, попри заяви представників державної влади, вже тривалий час не покращується і знаходиться на недостатньому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За його словами, від представників парламенту було озвучено, що за минулий воєнний рік борги перед енергетиками не зросли, а в цьому році рівень оплат навіть покращився.

"Однак реальність виглядає не так обнадійливо. Недоплата за вироблену в країні зелену електроенергію у 2022 році складає майже 50%. Все це завдяки штучному обмеженню виплат підприємствам ВДЕ на рівні 17-18% протягом майже півроку, коли вся інша генерація таких обмежень не мала", - пояснив Омельченко.

Він також додав, що ІІ та ІІІ квартал 2022 року галузі також «випадковим чином» скоротили фінансування через те, що з боку Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг не переглядався розмір зеленого тарифу відповідно до актуального курсу євро. В ці періоди "зелені" також втрати орієнтовно 20% виручки.

"Що ж маємо зараз? За перших чотири місяці поточного року недоплата - 35%, що лише трохи краще. Але ж до кінця року залишається ще 8 місяців і майже не видно просування різних органів державної влади в головному питанні - виплаті боргів та своєчасності оплати", - сказав Омельченко.

За його словами, дефіцитний тариф "Укренерго" в НКРЕКП переглядати не збираються, а питання небалансів не вирішується з вересня минулого року.

Нагадаємо, борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем досяг 16 млрд грн і при цьому підприємства зеленої енергетики з початку року фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію.

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