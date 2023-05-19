Проблема выплат "зеленым" инвесторам до сих пор не решена, - эксперт

По его словам, от представителей парламента было озвучено, что за прошлый военный год долги перед энергетиками не выросли, а в этом году уровень оплат даже улучшился.

"Однако реальность выглядит не так обнадеживающе. Недоплата за производимую в стране зеленую электроэнергию в 2022 году составляет почти 50%. Все это благодаря искусственному ограничению выплат предприятиям ВИЭ на уровне 17-18% в течение почти полугода, когда вся другая генерация таких ограничений не имела", - объяснил Омельченко.

Он также добавил, что ІІ и ІІІ квартал 2022 года отрасли также «случайным образом» сократили финансирование из-за того, что со стороны Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг не пересматривался размер зеленого тарифа в соответствии с актуальным курсом евро. В эти периоды "зеленые" также потери ориентировочно 20% выручки.

"Что же имеем сейчас? За первые четыре месяца текущего года недоплата - 35%, что лишь получше. Но ведь до конца года остается еще 8 месяцев и почти не видно продвижения различных органов государственной власти в главном вопросе - выплате долгов и своевременности оплаты", - сказал Омельченко.

По его словам, дефицитный тариф "Укрэнерго" в НКРЭКУ пересматривать не собираются, а вопрос небалансов не решается с сентября прошлого года.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем достиг 16 млрд грн и при этом предприятия зеленой энергетики с начала года фиксируют критические недоплаты за производимую зеленую электроэнергию.