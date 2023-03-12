"Проблема в уряді". Глава МЗС закликав владу Німеччини прискорити постачання снарядів

За його словами, німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси українським військовим. Проте наразі затримка виникла на рівні уряду.

дуже складне завдання з логістики та технічної точки зору".

"Тому ми радимо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках, щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час чи багато місяців на навчання", - підкреслив глава МЗС.

ЄС попередньо домовились прискорити закупівлю та постачання боєприпасів для ЗСУ.

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