"Проблема в правительстве". Глава МИД призвал власти Германии ускорить поставки снарядов

Правительство Германии замедляет поставку боеприпасов для Украины. Берлин призывают ускорить решение вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Уркианы Дмитрия Кулебу в интервью Bild.
По его словам, немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным. Однако задержка возникла на уровне правительства.
ЕС предварительно договорились ускорить закупку и поставку боеприпасов для ВСУ.
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