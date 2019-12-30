Проблема рейдерства закрыта на 90%, - Малюська

Проблема рейдерства в Украине закрыта на 90%. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о приоритетах Министерства юстиции, Малюська сказал:

"Вообще приоритетов много. В этом году проблемой номер один было рейдерство. Этот вопрос на 90% мы закроем до конца года. Соответственно, это не будет проблемой номер один для следующего года".

Он также назвал ряд приоритетов на следующий год.

"2020 год мы больше посвятим тюрьмам, арбитражам и юридическому противостоянию с Российской Федерацией, цифровизации процессов. Это, наверное, четыре ключевых направления реформирования. Если говорить о последнем направлении, это будет касаться, например, налаживания онлайн-системы исполнения судебных решений, регистрации предприятий или физлиц-предпринимателей", - сообщил министр юстиции.

Напомним, в декабре Кабмин запустил офис противодействия рейдерству. По словам Алексея Гончарука, открытие Офиса являются элементами стратегии, которые направлены на искоренение рейдерства в Украине.

Также сообщалось, что 5 декабря Верховная рада внесла изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. За документ проголосовали 362 народных депутата.

Кроме того, в октябре Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документ усовершенствует процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.