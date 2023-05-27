Повалення Путіна може підвищити загрозу від РФ, - начштабу ВПС Британії

Штаб військово-повітряних сил Британії вважає, що повалення Путіна може посилити загрозу від Російської Федерації.

Про це заявив начальник штабу військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Daily Telegraph .

Вігстон заявив, що Росія буде загрозою для НАТО, навіть якщо програє війну проти України. За його словами, російська авіація, її флот та підводні сили становлять загрозу для Британії та НАТО, а тому необхідно зосередити свою увагу саме на цьому.

Начштабу зазначив, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо диктатора Володимира Путіна буде повалено.

"Коли конфлікт завершиться й Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди - це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", - сказав Вігстон.

Чи можливе повалення Путіна

Наразі влада Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Однак існують думки, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.

Своєю чергою Тетяна Станова, засновник аналітичної фірми R.Politik, сказала, що Путін матиме проблеми, якщо в нього закінчаться варіанти ескалації конфлікту.

У цьому випадку, за її словами, еліта спробує переконати Путіна піти у відставку, однак вона зауважила, що ще не було жодних ознак переворотів, які повалили радянського лідера Микиту Хрущова у 1964 році або націлилися на Михайла Горбачова у серпні 1991 року.

Нагадаємо, що в Кремлі висунули умови для завершення війни на території України. В Офісі президента вже дали відповідь.

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