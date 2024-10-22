Проблема не лише в "інвалідності по блату". Зеленський пояснив рішення щодо МСЕК

Він нагадав, що сьогодні, 22 жовтня, провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо численних фактів порушень медико-соціальних експертних комісій та фальшивих інвалідностей для чиновників.

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадових осіб митниці, податкової, у системі Пенсійного фонду, у місцевих адміністраціях. З усім цим потрібно ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - звернув увагу Зеленський.

Він уточнив, що для реальних змін потрібна повна цифровізація всіх етапів роботи у процесі встановлення інвалідності. Мінцифри та цифрова команда Міноборони можуть забезпечити такі зміни.

"Проблема не лише в тому, що посадові особи роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам. Але й у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема, у бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус та справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато", - наголосив Зеленський.