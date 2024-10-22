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Проблема не лише в "інвалідності по блату". Зеленський пояснив рішення щодо МСЕК

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення ліквідувати МСЕК було пов'язане не лише з отриманням фейкових статусів особи з інвалідністю завдяки зв'язкам. Такий статус часто не можуть отримати військові, які були поранені на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що сьогодні, 22 жовтня, провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо численних фактів порушень медико-соціальних експертних комісій та фальшивих інвалідностей для чиновників.

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадових осіб митниці, податкової, у системі Пенсійного фонду, у місцевих адміністраціях. З усім цим потрібно ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - звернув увагу Зеленський.

Він уточнив, що для реальних змін потрібна повна цифровізація всіх етапів роботи у процесі встановлення інвалідності. Мінцифри та цифрова команда Міноборони можуть забезпечити такі зміни.

"Проблема не лише в тому, що посадові особи роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам. Але й у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема, у бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус та справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато", - наголосив Зеленський.

Указ Зеленського щодо МСЕК

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, затвердив своїм указом низку рішень Ради нацбезпеки та оборони, які стосуються МСЕК.

Зокрема, згідно з указом уряду доручили розробити план ліквідації медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Такому рішенню передувало кілька скандалів за участю МСЕК. Зокрема, статус інвалідності виявили у понад 50 співробітників Хмельницької обласної прокуратури.

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Володимир Зеленський