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Проблема не только в "инвалидности по блату". Зеленский объяснил решение по МСЭК

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение ликвидировать МСЭК было связано не только с получением фейковых статусов лица с инвалидностью благодаря связям. Такой статус часто не могут получить те военные, которые были ранены на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодня, 22 октября, провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по многочисленным фактам нарушений медико-социальных экспертных комиссий и фальшивых инвалидностей для чиновников. 

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", - обратил внимание Зеленский. 

Он уточнил, что для реальных изменений необходима полная цифровизация всех этапов работы в процессе установления инвалидности. Минцифры и цифровая команда Минобороны могут обеспечить такие изменения. 

"Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям. Но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности, в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного", - подчеркнул Зеленский. 

Указ Зеленского по МСЭК

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 октября, утвердил своим указом ряд решений Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются МСЭК.

В частности, согласно указу, правительству поручили разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Такому решению предшествовало несколько скандалов с участием МСЭК. В частности, статус инвалидности обнаружили у более чем 50 сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.

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Владимир Зеленский