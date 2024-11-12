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У Третій штурмовій висловилися про ідею розформувати ТЦК

Фото: ТЦК та СП (facebook.com lvivobltck)
Автор: Ніна Єланська

Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, жорстко розкритикував ідею розформування територіальних центрів комплектування (ТЦК) і створення на їхньому місці нової цивільної структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Максима Жоріна.

На його думку, пропозиція розформувати ТЦК - це "пустий популізм", який не вартий уваги та обговорення.

Жорін наголосив, що корінь проблеми не в самій структурі ТЦК, а в поширеній корупції в них.

Він вважає, що створення нової організації з незрозумілими принципами та статусом мобілізації не тільки не розв'яже поточних проблем, а й призведе до створення такої ж корумпованої та неефективної структури.

Замість кардинальної реорганізації, Жорін пропонує сфокусувати зусилля на викоріненні корупції в поточній системі та підвищенні її ефективності.

"Проблема у нас не в структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Так боріться з корупцією, а не придумуйте нові установи. Які, впевнений, будуть такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, що Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України з проблем військових запропонувала розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Річ у тому, що нещодавно народні депутати представили річний звіт ТСК, яка розслідує можливі порушення законодавства в Міністерстві оборони, Збройних силах України та інших військових формуваннях і правоохоронних органах, де працюють військовослужбовці.

Ольга Яцик, членкиня ТСК, повідомила, що у звіті пропонується розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та створити на їхньому місці нові рекрутингові центри, де працюватимуть і цивільні фахівці.

Вона також зазначила, що нинішні співробітники ТЦК - це військовослужбовці, яких доцільніше задіяти безпосередньо в зоні бойових дій.

За словами Яцик, з наявного складу військовослужбовців ТЦК можна сформувати понад 10 повноцінних бригад. Хоча вона не назвала точну кількість військовозобов'язаних, зайнятих у ТЦК, з міркувань конфіденційності, вона зазначила, що їх "значно менше" 100 тисяч осіб.

Раніше ми розповідали про те, які права мають ТЦК та СП в Україні.

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ТЦКМобілізація в Україні