В Третьей штурмовой высказались об идее расформировать ТЦК

По его мнению, предложение расформировать ТЦК - это "пустой популизм", который не стоит внимания и обсуждения.

Жорин подчеркнул, что корень проблемы не в самой структуре ТЦК, а в распространенной коррупции у них.

Он считает, что создание новой организации с непонятными принципами и статусом мобилизации не только не разрешит текущие проблемы, но и приведет к созданию такой же коррумпированной и неэффективной структуры.

Вместо кардинальной реорганизации Жорин предлагает сфокусировать усилия на искоренении коррупции в текущей системе и повышении ее эффективности.

"Проблема у нас не в структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности. Так боритесь с коррупцией, а не придумывайте новые учреждения. Которые, уверен, будут столь же коррумпированы, еще и абсолютно неэффективны", - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, что Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады Украины по проблемам военных предложила расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Дело в том, что недавно народные депутаты представили годовой отчет ВСК, расследующий возможные нарушения законодательства в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях и правоохранительных органах, где работают военнослужащие.

Ольга Яцык, члена ВСК, сообщила, что в отчете предлагается расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и создать на их месте новые рекрутинговые центры, где будут работать и гражданские специалисты.

Она также отметила, что нынешние сотрудники ТЦК – это военнослужащие, которых целесообразнее задействовать непосредственно в зоне боевых действий.

По словам Яцык, из имеющегося состава военнослужащих ТЦК можно сформировать более 10 полноценных бригад. Хотя она не назвала точное количество военнообязанных, занятых в ТЦК, по соображениям конфиденциальности, она отметила, что их значительно меньше 100 тысяч человек.