Проблема на года. В МВД назвали сроки разминирования территорий после войны

Министерство внутренних дел заявляет, что процесс разминирования территорий Украины сложный. Он может занять несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона .

"Это действительно проблема на года. Мы все помним, что снаряды Второй мировой войны долгое время взрывались, даже условно в 2020 году. К сожалению, активная фаза по разминированию будет действительно продолжаться как минимум несколько лет", - заявил представитель МВД.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала войны потери врага составили около 13 800 человек.

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