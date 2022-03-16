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Проблема на года. В МВД назвали сроки разминирования территорий после войны

Новина українською →
Украина, Среда 16 марта 2022 09:59
Проблема на года. В МВД назвали сроки разминирования территорий после войны Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство внутренних дел заявляет, что процесс разминирования территорий Украины сложный. Он может занять несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона.

"Это действительно проблема на года. Мы все помним, что снаряды Второй мировой войны долгое время взрывались, даже условно в 2020 году. К сожалению, активная фаза по разминированию будет действительно продолжаться как минимум несколько лет", - заявил представитель МВД.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала войны потери врага составили около 13 800 человек.

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