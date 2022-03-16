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Проблема на роки. У МВС назвали терміни розмінування територій після війни

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Україна, Середа 16 березня 2022 09:59
Проблема на роки. У МВС назвали терміни розмінування територій після війни Фото: радник очільника МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що процес розмінування територій України складний. Він може зайняти декілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника очільника МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

"Це дійсно проблема на роки. Ми всі пам'ятаємо, що снаряди Другої світової війни довгий час вибухали, навіть умовно у 2020 році. На жаль, активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років", - заявив представник МВС.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли, що з початку війни втрати ворога склали близько 13 800 осіб.

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