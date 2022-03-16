Проблема на роки. У МВС назвали терміни розмінування територій після війни

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що процес розмінування територій України складний. Він може зайняти декілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника очільника МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

"Це дійсно проблема на роки. Ми всі пам'ятаємо, що снаряди Другої світової війни довгий час вибухали, навіть умовно у 2020 році. На жаль, активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років", - заявив представник МВС.

