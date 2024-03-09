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Проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення, - експерт

Субота 09 березня 2024 14:24
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Проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення, - експерт Фото: проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення, - експерт 
Автор: Сергей Новиков

Потрібно напрацювати програму з вирішення боргової проблеми в енергетиці, щоб влітку не прискорилось зростанні цих заборгованостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, влітку для енергосистеми існують ризики виникнення дефіциту, оскільки багато енергоблоків піде в ремонти.

Він також додав, що за таких умов Україна буде вимушена імпортувати електроенергію. Але виникає питання, скільки потрібно буде імпортувати і за якою ціною.

"Якщо буде літо спекотним, дефіцит збільшиться, імпорт, відповідно, також. Ба більше, почнуть прискорюватися борги влітку, якщо не буде напрацьована програма з вирішення цієї боргової проблеми. А весна - період передишки між зимою і літом", - підкреслив Прокіп.

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

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