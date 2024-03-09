Проблема долгов в энергетике может усугубиться, если не разработать механизм ее решения, - эксперт

Нужно наработать программу по решению долговой проблемы в энергетике, чтобы летом не ускорилось рост этих задолженностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, летом для энергосистемы существуют риски возникновения дефицита, поскольку многие энергоблоки уйдут в ремонты.

Он также добавил, что в таких условиях Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию. Но возникает вопрос, сколько нужно будет импортировать и по какой цене.

"Если будет лето жарким, дефицит увеличится, импорт, соответственно, тоже. Более того, начнут ускоряться долги летом, если не будет наработана программа по решению этой долговой проблемы. А весна - период передышки между зимой и летом", - подчеркнул Прокоп.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% - до 18,4 млрд грн.