Из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины

"Глава" оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов поручил выкупить частные скважины и колодцы в обезвоженных регионах. Все из-за ситуации с водоснабжением полуострова.

Об этом сообщает "Новая газета".

Аксенов предложил "чиновникам" подключать прокуратуру в случае с сопротивлением собственников в этом вопросе.

"Вода — это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение — общее дело, и вода — для всех, это не чья-то собственность. Там где отказываются — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", - сказал Аксенов.

Ранее "власти" Крыма также заявляли о большом загрязнении крупнейшей реки полуострова Салгиры.

Напомним, оккупированный Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за пересохших рек и водохранилищ. В сентябре ограничения по подаче воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в Крым, она должна об этом попросить и признать себя оккупантом.