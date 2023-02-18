UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проблем з підтримкою немає. Байден готовий запросити нові кошти для України у разі потреби

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена готова у разі потреби запросити у Конгресу додаткові кошти на підтримку України, проте поки що цього не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

За його словами, адміністрація США поки що перебуває "на ранній стадії" у тому, що стосується витрачання вже виділених коштів.

"Думаю, це близько 42 млрд доларів. Більшість призначається на допомогу у сфері безпеки. Як ви бачили, ми вже почали направляти пакети допомоги. Ми вважаємо, що цих коштів вистачить на більшу частину року", - заявив Кірбі.

Він зазначив, що поки що не можна з певністю сказати, коли адміністрація США може направити новий запит.

"Безперечно, якщо ми зрозуміємо, що нам це потрібно, ми це зробимо", - додав Кірбі.

Він пояснив, що такий захід може бути вжитий завчасно.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що поки що не бачить втоми західних союзників від допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденКирби