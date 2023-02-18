Проблем с поддержкой нет. Байден готов запросить новые средства для Украины при необходимости

По его словам, администрация США пока еще находится "на ранней стадии" в том, что касается расходования уже выделенных средств.

"Думаю, это около 42 млрд долларов. Большая часть предназначается на помощь в сфере безопасности. Как вы видели, мы уже начали направлять пакеты помощи. Мы считаем, что этих средств хватит на большую часть года", - заявил Кирби.

Он отметил, что пока нельзя с определенностью сказать, когда администрация США может направить новый запрос.

"Безусловно, если мы поймем, что нам это требуется, мы это сделаем", - добавил Кирби.

Он пояснил, что такая мера может быть принята заблаговременно.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что пока не видит усталости западных союзников от помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.