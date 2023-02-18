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Проблем з підтримкою немає. Байден готовий запросити нові кошти для України у разі потреби

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Вашингтон, Субота 18 лютого 2023 03:12
Проблем з підтримкою немає. Байден готовий запросити нові кошти для України у разі потреби Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена готова у разі потреби запросити у Конгресу додаткові кошти на підтримку України, проте поки що цього не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

За його словами, адміністрація США поки що перебуває "на ранній стадії" у тому, що стосується витрачання вже виділених коштів.

"Думаю, це близько 42 млрд доларів. Більшість призначається на допомогу у сфері безпеки. Як ви бачили, ми вже почали направляти пакети допомоги. Ми вважаємо, що цих коштів вистачить на більшу частину року", - заявив Кірбі.

Він зазначив, що поки що не можна з певністю сказати, коли адміністрація США може направити новий запит.

"Безперечно, якщо ми зрозуміємо, що нам це потрібно, ми це зробимо", - додав Кірбі.

Він пояснив, що такий захід може бути вжитий завчасно.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що поки що не бачить втоми західних союзників від допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

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