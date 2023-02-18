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Проблем с поддержкой нет. Байден готов запросить новые средства для Украины при необходимости

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Вашингтон, Суббота 18 февраля 2023 03:12
Проблем с поддержкой нет. Байден готов запросить новые средства для Украины при необходимости Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена готова в случае необходимости запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины, однако пока этого не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

По его словам, администрация США пока еще находится "на ранней стадии" в том, что касается расходования уже выделенных средств.

"Думаю, это около 42 млрд долларов. Большая часть предназначается на помощь в сфере безопасности. Как вы видели, мы уже начали направлять пакеты помощи. Мы считаем, что этих средств хватит на большую часть года", - заявил Кирби.

Он отметил, что пока нельзя с определенностью сказать, когда администрация США может направить новый запрос.

"Безусловно, если мы поймем, что нам это требуется, мы это сделаем", - добавил Кирби.

Он пояснил, что такая мера может быть принята заблаговременно.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что пока не видит усталости западных союзников от помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

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