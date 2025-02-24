Без проблем не обійтись? Юрист пояснив, чи треба зберігати паперові платіжки за комуналку

Чи обов'язково зберігати паперові платіжки

Споживачі зобов’язані оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами, укладеними з виконавцями комунальних послуг.

"Підтвердженням оплати споживачем житлово-комунальних послуг є квитанція у паперовій (з підписом уповноваженої особи банку та печаткою) або в електронній формі. Законодавством не визначено строку, протягом якого споживач повинен зберігати квитанції про сплату житлово-комунальних. Зважаючи на те, що позовна давність у судових спорах між виконавцем комунальних послуг та споживачем становить три роки, споживачеві необхідно зберігати квитанції не менше зазначеного вище строку", - каже Буліменко.

Наголосимо, що ключовим у разі судових спорів є факт оплати за послуги, а не паперова платіжка, яка фактично лише повідомляє про необхідність здійснити оплату.

Як довести факт оплати, якщо нема квитанцій на руках

"У випадку, якщо споживачеві необхідно довести факт оплати житлово-комунальних послуг, але квитанції не збереглися, підтвердженням факту оплати може бути виписка з банківського рахунку споживача, якщо оплата була здійснена шляхом безготівкового переказу грошей", - пояснює юрист.

Таку виписку може надати банк або споживач може її самостійно сформувати у відповідному банківському мобільному застосунку.

"Якщо оплата житлово-комунальних послуг була у готівковій формі, споживачеві необхідно звернутися до банківської установи, яка прийняла від нього платіж, для отримання квитанції на підтвердження проведення платіжної операції", - додає експерт.

У випадках, коли спір між виконавцем житлово-комунальних послуг та споживачем розглядається судом, можливим є звернення до суду з клопотанням про витребування судом від банківської установи виконавця житлово-комунальних послуг інформації про зарахування сплачених споживачем грошових коштів на поточний рахунок виконавця.