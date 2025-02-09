У Києві платіжки за воду "виросли" у чотири рази: водоканал каже про збій в системі
Жителі Києва отримали платіжки за воду з більшим тарифом. "Київводоканал" заперечив підвищення цін і каже про збій в системі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" у Facebook.
Кияни у мережі повідомили, що отримали квитанції, де у платіжках за січень відображається тариф на постачання холодної води у чотири рази більший, ніж зазвичай.
"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає "Київводоканал", невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі "Київводоканалу" нарахування відображаються вірно.
"Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено", - додали комунальники.
Тарифи на комуналку
Під час дії воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги заморожені. Мораторій забороняє підвищувати ціни на опалення, газ та гарячу воду. На решту тарифів мораторій не поширюється.
Влітку в Україні підвищили ціна на світло. Українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат.
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