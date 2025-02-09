ua en ru
Нд, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві платіжки за воду "виросли" у чотири рази: водоканал каже про збій в системі

Київ, Неділя 09 лютого 2025 12:54
UA EN RU
У Києві платіжки за воду "виросли" у чотири рази: водоканал каже про збій в системі Фото: у "Київводоканалі" повідомили про збій в системі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Києва отримали платіжки за воду з більшим тарифом. "Київводоканал" заперечив підвищення цін і каже про збій в системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" у Facebook.

Кияни у мережі повідомили, що отримали квитанції, де у платіжках за січень відображається тариф на постачання холодної води у чотири рази більший, ніж зазвичай.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає "Київводоканал", невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі "Київводоканалу" нарахування відображаються вірно.

"Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено", - додали комунальники.

Тарифи на комуналку

Під час дії воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги заморожені. Мораторій забороняє підвищувати ціни на опалення, газ та гарячу воду. На решту тарифів мораторій не поширюється.

Влітку в Україні підвищили ціна на світло. Українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київводоканал Тарифи на ЖКГ
NEWS
Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО
Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів