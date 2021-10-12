UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Проблем с газом нет". У Зеленского объяснили, почему регионы объявляют ЧС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Областные комиссии ТЭБ и ЧС вводят в регионах режим чрезвычайной ситуации для решения технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа. В хранилищах страны достаточно голубого топлива для нужд населения и социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Тимошенко пояснил, что комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Он также подчеркнул, что газа в хранилищах страны вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. "Никаких проблем с этим нет", - добавил замглавы ОП.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы, включая школы, садики, больницы.

Тимошенко напомнил, что цена на газ для населения составляет 7,42 гривны за тысячу кубометров и по этой цене его получают розничные поставщики и теплогенерирующие компании.

Цена на газ для потребностей социальной сферы - 16,8 гривны. Она включает в себя НДС и тариф на транспортировку, уточнил Тимошенко.

"Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - подчеркнул он.

Напомним, 12 октября региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуации во Львовской области из-за обеспечения газом бюджетных учреждений.

РБК-Украина сообщало ранее о том, что Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаЦена на газ