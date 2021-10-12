"Проблем з газом немає". У Зеленського пояснили, чому регіони оголошують НС

Тимошенко пояснив, що комісії ТЕБ і НС збираються в областях тільки для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Він також підкреслив, що газу в сховищах країни цілком достатньо для потреб населення і соціальної сфери. "Ніяких проблем з цим немає", - додав заступник голови ОП.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" готовий до 15 жовтня підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери, включаючи школи, садочки, лікарні.

Тимошенко нагадав, що ціна на газ для населення становить 7,42 гривні за тисячу кубометрів і за цією ціною його отримують роздрібні постачальники і теплогенеруючі компанії.

Ціна на газ для потреб соціальної сфери - 16,8 гривні. Вона містить в себе ПДВ і тариф на транспортування, уточнив Тимошенко.

"Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", - підкреслив він.