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Нехватка газа для бюджетных учреждений. Во Львовской области объявили ЧС

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Вторник 12 октября 2021 19:23
Нехватка газа для бюджетных учреждений. Во Львовской области объявили ЧС Фото: во Львовской области объявили ЧС из-за нехватки газа для бюджетных учреждений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила чрезвычайную ситуацию во Львовской области. Лишь четверть бюджетных учреждений обеспечены природным газом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

По словам руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдана Кейвана, по состоянию на сегодня, во Львовской области работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют природный газ. В этих учреждениях более 4 тысяч пунктов учета газа, среди которых включены лишь 986, что составляет 23,4%.

"Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе Прозрачно и их незавершения в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, имеем такую сложную ситуацию в бюджетной сфере", – отметил Кейван.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что ситуация с отсутствием отопления опасна не только для жителей бюджетных учреждений, но и для музейных фондов.

"Сейчас мы видим, что лишь четверть бюджетных пользователей природного газа провели все необходимые действия, поэтому сложившаяся ситуация может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно", – заявил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайний.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.

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Львовская область
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