Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

Правый берег

На правом берегу столицы пробки образовались на Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов и отдельных участках Голосеевского проспекта и проспекта Академика Глушко. Движение на этих магистралях затруднено, в том числе из-за ДТП.

Затруднено движение на улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры и отдельных участках Большой Окружной дороги.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро и на въезде на мост Патона.

Левый берег

На Левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Бориспольском шоссе и некоторых участках проспекта Соборности.

Фото: карта пробок в Киеве 28 декабря (google.com/maps)