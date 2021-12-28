Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух

Увечері 28 грудня в Києві утворилися затори. Найбільш складна ситуація спостерігається в правобережних районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.
На правому березі столиці затори утворилися на Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів та окремих ділянках Голосіївського проспекту та проспекту Академіка Глушка. Рух на цих магістралях ускладнений, в тому числі через ДТП.
Ускладнено рух на вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери та окремих ділянках Великої Окружної дороги.
Пробки в бік лівого берега спостерігаються на північному мосту, мосту Метро і на в'їзді на міст Патона.
Лівий берег
На Лівому березі затори спостерігаються на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, Бориспільському шосе та деяких ділянках проспекту Соборності.
Фото: карта заторів у Києві 28 грудня (google.com/maps)