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Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 18:49
Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение Фото: в Киеве вечером 28 декабря образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 28 декабря в Киеве образовались пробки. Наиболее сложная ситуация наблюдается в правобережных районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу столицы пробки образовались на Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов и отдельных участках Голосеевского проспекта и проспекта Академика Глушко. Движение на этих магистралях затруднено, в том числе из-за ДТП.

Затруднено движение на улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры и отдельных участках Большой Окружной дороги.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро и на въезде на мост Патона.

Левый берег

На Левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Бориспольском шоссе и некоторых участках проспекта Соборности.

Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

Фото: карта пробок в Киеве 28 декабря (google.com/maps)

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