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Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 09:07
Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На улицах Киева образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.

Правый берег

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, улице Дегтяревская, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Грушевского, улице Набережно-Рыбальская.

Движение транспорта затруднено возле станций метро "Политехнический университет", "Университет", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарница", "Осокорки".

Пробки образовались на Северном мосту.

Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

Левый берег

Движение транспорта затруднено на проспекте Романа Шухевича, улице Миропольская, Бровасском шоссе, Дарницком шоссе.

Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

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