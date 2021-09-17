Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение
Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
На улицах Киева образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Правый берег
Пробки образовались на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, улице Дегтяревская, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Грушевского, улице Набережно-Рыбальская.
Движение транспорта затруднено возле станций метро "Политехнический университет", "Университет", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарница", "Осокорки".
Пробки образовались на Северном мосту.
Левый берег
Движение транспорта затруднено на проспекте Романа Шухевича, улице Миропольская, Бровасском шоссе, Дарницком шоссе.