Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух
Фото: у Києві утворились затори (Віталій Носач, РБК-Україна)
На вулицях Києва утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на правому березі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.
Правий берег
Затори утворились на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Дегтярівська, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, вулиці Грушевського, вулиці Набережно-Рибальська.
Рух транспорту ускладнено біля станцій метро "Політехнічний університет", "Університет", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарниця", "Осокорки".
Затори утворились на Північному мосту.
Лівий берег
Рух транспорту ускладнено на проспекті Романа Шухевича, вулиці Миропільська, Броваському шосе, Дарницькому шосе.