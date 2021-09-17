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Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 09:07
Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух Фото: у Києві утворились затори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На вулицях Києва утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на правому березі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.

Правий берег

Затори утворились на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Дегтярівська, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, вулиці Грушевського, вулиці Набережно-Рибальська.

Рух транспорту ускладнено біля станцій метро "Політехнічний університет", "Університет", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Оболонь", "Почайна", "Дарниця", "Осокорки".

Затори утворились на Північному мосту.

Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух

Лівий берег

Рух транспорту ускладнено на проспекті Романа Шухевича, вулиці Миропільська, Броваському шосе, Дарницькому шосе.

Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух

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