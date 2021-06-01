Пробки, ДТП и перекрытые улицы: что происходит на дорогах Киева

По состоянию на 13:50 уже образовались пробки в Киеве, особенно в центральной части. Также движение затруднено, поскольку ряд улиц перекрыт с сегодняшнего дня.

Где самые большие пробки

Согласно данным сервиса, серьезные пробки образовались на проспекте Бандеры от Куреневского парка до развязки на парк Муромец. В заторах стоит Набережно-Крещатицкая, практически весь Подол, центральная часть города, проспект Победы от станции метро "Политехническая" до цирка, а также бульвар Леси Украинки и Южный мост.

Отметим, в ряде случаев причиной пробок стали ДТП.

Фото: пробки в Киеве

Какие улицы перекрыты

По данным Департамента транспортной инфраструктуры, на Владимирском спуске начали ремонт брусчатки, работы выполняются на разных участках. Движение частично будет ограничено до конца июля. Также сегодня на улице Патона до вечера будет проводится ремонт.

А со 2 июня до 31 июля будет частично перекрыт участок Окружной дороги от ул. Одесской до ул. Ватутина (с Жуляны). Также частично ограничат движение на проспекте Шухевича - тоже до 31 июля.

Фото: перекрытые улицы