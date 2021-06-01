Затори, ДТП та перекриті вулиці: що відбувається на дорогах Києва

Станом на 13:50 вже утворилися затори в Києві, особливо в центральній частині. Також рух ускладнений, оскільки низку вулиць перекрито з сьогоднішнього дня.

Де найбільші пробки

Згідно з даними сервісу, серйозні пробки утворилися на проспекті Бандери від Куренівського парку до розв'язки на парк Муромець. У заторах стоїть Набережно-Хрещатицька, практично весь Поділ, центральна частина міста, проспект Перемоги від станції метро "Політехнічна" до цирку, а також бульвар Лесі Українки і Південний міст.

Відзначимо, у низці випадків причиною заторів стали ДТП.

Фото: пробки в Києві

Які вулиці перекрито

За даними Департаменту транспортної інфраструктури, на Володимирському узвозі розпочали ремонт бруківки, роботи виконуються на різних ділянках. Рух частково буде обмежено до кінця липня. Також сьогодні на вулиці Патона до вечора буде проводиться ремонт.

А з 2 червня до 31 липня буде частково перекрито ділянку Окружної дороги від вул.Одеської до вул. Ватутіна (з Жуляни). Також частково обмежать рух на проспекті Шухевича - теж до 31 липня.

Фото: перекриті вулиці