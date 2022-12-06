Пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти, - Bloomberg
Пробка из образовавшегося у берегов Турции танкеров содержит 18 млн баррелей нефти. Уточняется, что все танкеры кроме одного имеют на борту груз из Казахстана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Уточнялось, что перед проливом со стороны Черного моря стоят суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2.
Турция желает, чтобы у кораблей было письмо от их страховой компании. Он гарантирует страховое покрытие в турецких водах, если груз был куплен по цене 60 долларов за баррель или ниже, чего пока не предоставлено.
19 судов везут казахстанскую нефть КТК. Еще в одном - около 1 миллиона баррелей российской нефти Urals, предназначенной для Индии.
Напомним, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.
Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.
Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
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