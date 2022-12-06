Пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти, - Bloomberg

Пробка из образовавшегося у берегов Турции танкеров содержит 18 млн баррелей нефти. Уточняется, что все танкеры кроме одного имеют на борту груз из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уточнялось, что перед проливом со стороны Черного моря стоят суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2. Турция желает, чтобы у кораблей было письмо от их страховой компании. Он гарантирует страховое покрытие в турецких водах, если груз был куплен по цене 60 долларов за баррель или ниже, чего пока не предоставлено. 19 судов везут казахстанскую нефть КТК. Еще в одном - около 1 миллиона баррелей российской нефти Urals, предназначенной для Индии.