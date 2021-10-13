Пробил крышу и упал на подушку: в Канаде метеорит попал в частный дом

В Канаде метеорит попал прямо в частный дом, пробил его крышу и приземлился в спальню жительницы. Женщина, со своей стороны, не пострадала.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Инцидент произошел ночью в городке Голден.
Отмечается, что жительницу дома Рут Гамильтон разбудил лай собак за несколько секунд до приземления метеорита.
Сначала женщина решила, что камень, который пробил крышу ее дома - прилетели с дороги, которую строят, впрочем правоохранителям удалось опровергнуть это мнение.
По словам профессора факультета физики и астрономии Западного университета в городе Лондон Питера Брауна, в тот же день астроном зафиксировали "падение звезды" в регионе, где проживает Гамильтон, что подтверждает внеземное происхождение камня.
Женщина не пострадала и заявила, что готова прислать камень ученым для его дальнейшего изучения, однако после этого она желает оставить его себе на память.
Фото: в Канаде метеорит попал в частный дом (thestar.com)