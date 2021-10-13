Пробил крышу и упал на подушку: в Канаде метеорит попал в частный дом

Инцидент произошел ночью в городке Голден.

Отмечается, что жительницу дома Рут Гамильтон разбудил лай собак за несколько секунд до приземления метеорита.

Сначала женщина решила, что камень, который пробил крышу ее дома - прилетели с дороги, которую строят, впрочем правоохранителям удалось опровергнуть это мнение.

По словам профессора факультета физики и астрономии Западного университета в городе Лондон Питера Брауна, в тот же день астроном зафиксировали "падение звезды" в регионе, где проживает Гамильтон, что подтверждает внеземное происхождение камня.

Женщина не пострадала и заявила, что готова прислать камень ученым для его дальнейшего изучения, однако после этого она желает оставить его себе на память.

Фото: в Канаде метеорит попал в частный дом (thestar.com)