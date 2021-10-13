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Пробив дах й впав на подушку: в Канаді метеорит влучив у приватний будинок

Автор: Сергій Пишкін

В Канаді метеорит влучив прямісінько в приватний будинок, пробив його дах й приземлився у спальню мешканки. Жінка, зі свого боку, не постраждала.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBC.

Інцидент трапився вночі в містечку Голден.

Зазначається, що мешканку будинку Рут Гамільтон розбудив гавкіт собак за декілька секунд до приземлення метеориту.

Спершу жінка вирішила, що камінь, який пробив дах її будинку - прилетів з дороги, яку будують, втім правоохоронцям вдалося спростувати цю думку.

За словами професора факультету фізики й астрономії Західного університету у місті Лондон Пітера Брауна, в той самий день астроном зафіксували "падіння зірки" в регіоні, де проживає Гамільтон, що підтверджує неземне походження каменю.

Жінка не постраждала й заявила, що готова надіслати камінь науковцям для його подальшого вивчення, однак після цього вона бажає залишити його собі на пам’ять.

Фото: в Канаді метеорит влучив у приватний будинок (thestar.com)

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Канада