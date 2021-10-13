Пробив дах й впав на подушку: в Канаді метеорит влучив у приватний будинок

Інцидент трапився вночі в містечку Голден.

Зазначається, що мешканку будинку Рут Гамільтон розбудив гавкіт собак за декілька секунд до приземлення метеориту.

Спершу жінка вирішила, що камінь, який пробив дах її будинку - прилетів з дороги, яку будують, втім правоохоронцям вдалося спростувати цю думку.

За словами професора факультету фізики й астрономії Західного університету у місті Лондон Пітера Брауна, в той самий день астроном зафіксували "падіння зірки" в регіоні, де проживає Гамільтон, що підтверджує неземне походження каменю.

Жінка не постраждала й заявила, що готова надіслати камінь науковцям для його подальшого вивчення, однак після цього вона бажає залишити його собі на пам’ять.

Фото: в Канаді метеорит влучив у приватний будинок (thestar.com)