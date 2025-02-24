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"Про Україну - з Україною": у "Динамо" висловилися щодо мирних переговорів

Понеділок 24 лютого 2025 20:30
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"Про Україну - з Україною": у "Динамо" висловилися щодо мирних переговорів Фото: у столичному футбольному клубі "Динамо" висловилися щодо мирних переговорів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Олександр Мороз

У столичному футбольному клубі "Динамо" висловилися щодо мирних переговорів. Зокрема, в клубі заявили, що не може бути жодних перемовин без української влади.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram клубу.

"Про Україну - з Україною! Не може бути жодних перемовин без української влади. Це наша офіційна позиція", - йдеться в повідомленні клубу.

Переговори щодо України

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає, що Україна і Європа мають бути за столом переговорів, щоб "необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження або примирення".

Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого.

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