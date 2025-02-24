ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Об Украине - с Украиной": в "Динамо" высказались о мирных переговорах

Понедельник 24 февраля 2025 20:30
UA EN RU
"Об Украине - с Украиной": в "Динамо" высказались о мирных переговорах Фото: в столичном футбольном клубе "Динамо" высказались относительно мирных переговоров (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Александр Мороз

В столичном футбольном клубе "Динамо" высказались относительно мирных переговоров. В частности, в клубе заявили, что не может быть никаких переговоров без украинской власти.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram клуба.

"Об Украине - с Украиной! Не может быть никаких переговоров без украинской власти. Это наша официальная позиция", - говорится в сообщении клуба.

Переговоры по Украине

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров, чтобы "необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении".

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, которые выдают себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Мирные переговоры
NEWS
Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским
Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году